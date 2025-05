Profumo per biancheria nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Profumo per biancheria' è 'Lavanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDA

Curiosità e Significato di "Lavanda"

Perché la soluzione è Lavanda? Il termine lavanda si riferisce a una pianta aromatica nota per il suo profumo delicato e rilassante. Spesso utilizzata nei profumi per biancheria, la lavanda non solo conferisce una fragranza fresca e pulita agli indumenti, ma ha anche proprietà calmanti che possono contribuire a creare un ambiente sereno in casa. La sua versatilità la rende un ingrediente popolare in prodotti per la cura della persona e dell'ambiente domestico.

Come si scrive la soluzione Lavanda

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

