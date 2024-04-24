Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento' è 'Imei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Imei? L'IMEI è un codice univoco assegnato a ogni telefono cellulare, fondamentale per identificare e distinguere un dispositivo. In situazioni di furto o smarrimento, l'IMEI permette alle autorità e ai gestori di rete di bloccare il telefono, impedendo l'uso non autorizzato. Questo numero, spesso inciso sul dispositivo o visualizzabile tramite specifici comandi, aiuta a rintracciare o a invalidare il telefonino, offrendo una protezione efficace contro l'utilizzo illecito.

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Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Imei

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Imei:

I Imola M Milano E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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