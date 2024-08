La Soluzione ♚ L occupano i naufraghi La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCIALUPPA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SCIALUPPA

Curiosità su L occupano i naufraghi: Una lancia è una piccola imbarcazione ausiliaria, costruita generalmente in legno, avente lo specchio di poppa quadrangolare, utilizzata per trasferire le persone dalle navi alla terraferma e da nave a nave. Nell'uso comune viene indicata anche come scialuppa, tuttavia questo termine non fa parte del linguaggio tecnico marinaresco ed è scarsamente utilizzato in ambito nautico.

Altre Definizioni con scialuppa; occupano; naufraghi; Si cala in mare dalla nave; Barca di salvataggio; Un natante imbarcato; I contestatori che occupano case abbandonate; Se ne occupano molte gallerie; Occupano i disoccupati di lunga durata; Appoggi per naufraghi; Il reality con illustri naufraghi; L appello lanciato dai naufraghi;