Un corpo celeste come la Luna nei cruciverba: la soluzione è Satellite

Home / Soluzioni Cruciverba / Un corpo celeste come la Luna

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un corpo celeste come la Luna' è 'Satellite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATELLITE

Approfondisci la parola di 9 lettere Satellite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Satellite? Un satellite è un corpo celeste che orbita attorno a un pianeta o a un altro corpo più grande, come la Luna fa con la Terra. Può essere naturale, come la Luna stessa, o artificiale, ovvero i satelliti che utilizziamo per comunicazioni, navigazione e osservazioni spaziali. In sostanza, sono strumenti fondamentali per esplorare e monitorare il nostro universo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È controllato politicamente da una potenza principaleRuota intorno ai pianetiLa Luna lo è per la TerraUn corpo celesteCorpo celeste detto anche pianetinoUn enorme corpo celeste di eccezionale densità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Un corpo celeste come la Luna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

I O C I N V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICINO" VICINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.