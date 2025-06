È controllato politicamente da una potenza principale nei cruciverba: la soluzione è Stato Satellite

Home / Soluzioni Cruciverba / È controllato politicamente da una potenza principale

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È controllato politicamente da una potenza principale' è 'Stato Satellite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATO SATELLITE

Curiosità e Significato di "Stato Satellite"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Stato Satellite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stato Satellite? Un stato satellite è un paese che, pur mantenendo formalmente la sua sovranità, è fortemente influenzato o controllato da una potenza maggiore. Questo rapporto di dipendenza può manifestarsi attraverso il supporto militare, economico o politico, creando una situazione in cui le decisioni interne sono spesso guidate dagli interessi della nazione dominante. In sostanza, lo stato satellite può sembrare indipendente, ma in realtà si trova sotto l'ombra di un potere più grande.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È dominato dall influenza politica di un altro PaeseL aorta è la principaleIstruito a dovere politicamenteSigla di una Potenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stato Satellite

Hai trovato la definizione "È controllato politicamente da una potenza principale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T D O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDITO" EDITO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.