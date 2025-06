Ruota intorno ai pianeti nei cruciverba: la soluzione è Satellite

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ruota intorno ai pianeti' è 'Satellite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATELLITE

Curiosità e Significato di "Satellite"

La soluzione Satellite di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Satellite per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Satellite? Un satellite è un corpo celeste che orbita attorno a un pianeta, come la Luna che gira intorno alla Terra. Questi oggetti possono essere naturali, come le lune, o artificiali, come i satelliti lanciati dall'uomo per scopi scientifici e comunicativi. La loro funzione è fondamentale per raccogliere dati, monitorare il clima e facilitare le comunicazioni globali.

Come si scrive la soluzione Satellite

Non riesci a risolvere la definizione "Ruota intorno ai pianeti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I C P E E M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPECIMEN" SPECIMEN

