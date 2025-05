La Luna lo è per la Terra nei cruciverba: la soluzione è Satellite

Home / Soluzioni Cruciverba / La Luna lo è per la Terra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Luna lo è per la Terra' è 'Satellite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATELLITE

Curiosità e Significato di "Satellite"

Hai risolto il cruciverba con Satellite? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Satellite.

Perché la soluzione è Satellite? Il termine satellite si riferisce a un corpo celeste che orbita attorno a un pianeta, proprio come la Luna fa con la Terra. I satelliti possono essere naturali, come la Luna stessa, o artificiali, creati dall'uomo per scopi di comunicazione, navigazione e osservazione della Terra. Questi oggetti giocano un ruolo fondamentale nel nostro quotidiano, rendendo possibile tutto, dalle previsioni meteorologiche alle tecnologie di geolocalizzazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Oggetto artificiale che orbita intorno alla TerraÈ dominato dall influenza politica di un altro PaeseGira attorno al pianetaLo è la terra della patriaLo è la terra d origineChi lo perde si ritrova per terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Satellite

Hai trovato la definizione "La Luna lo è per la Terra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R C O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORONA" CORONA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.