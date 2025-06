Località parmense famosa per il culatello nei cruciverba: la soluzione è Zibello

Home / Soluzioni Cruciverba / Località parmense famosa per il culatello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Località parmense famosa per il culatello' è 'Zibello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZIBELLO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Zibello più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Zibello.

Perché la soluzione è Zibello? Zibello è un incantevole comune nella provincia di Parma, celebre per il suo pregiato culatello, un salume di alta qualità prodotto con carne suina selezionata. Questa località rappresenta il cuore della tradizione gastronomica parmense, attirando appassionati e buongustai da tutto il mondo. Visitare Zibello significa immergersi in un patrimonio culinario unico, dove sapori autentici e storia si incontrano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Località del Parmense famosa per i salamiUna località campana di cui è famosa la MarinaLa località del Friuli famosa per il prosciutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Località parmense famosa per il culatello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

I Imola

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

I G I O I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORIGINI" ORIGINI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.