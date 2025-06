Le abbia chi non ha testa nei cruciverba: la soluzione è Gambe

GAMBE

La soluzione Gambe di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gambe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gambe? Gambe sono gli arti inferiori degli esseri umani, fondamentali per camminare, correre e muoversi nello spazio. Sono la base della nostra capacità di spostarci e mantenerci in equilibrio. Senza gambe, il movimento diventa impossibile, e questa espressione ironica sottolinea l’importanza di avere una buona testa e gambe per affrontare le sfide quotidiane. In fondo, entrambe sono essenziali per vivere attivamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le allungano i trampoliFiniscono con i piediSi allungano stendendoleLe abbia buone chi non ha testaHa la testa fra le nuvoleChi lo perde non ha la testa a posto

Hai trovato la definizione "Le abbia chi non ha testa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

T E L S I Mostra soluzione



