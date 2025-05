Le abbia buone chi non ha testa nei cruciverba: la soluzione è Gambe

Home / Soluzioni Cruciverba / Le abbia buone chi non ha testa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le abbia buone chi non ha testa' è 'Gambe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMBE

Curiosità e Significato di "Gambe"

Approfondisci la parola di 5 lettere Gambe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le gambe sono le parti del corpo usate per camminare, muoversi e mantenere l’equilibrio. Sono essenziali per spostarsi e sostegno, proprio come si dice che chi ha gambe può andare avanti, mentre chi non le ha rischia di rimanere fermo o senza scopo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le ha buone il podistaNe ha due sole la consoleSi mostrano con le miniUn detto consiglia di averle buone se non si ha testaHa la testa fra le nuvoleChi lo perde non ha la testa a posto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Gambe

La definizione "Le abbia buone chi non ha testa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M S E U R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUMERO" SUMERO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.