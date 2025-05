Le allungano i trampoli nei cruciverba: la soluzione è Gambe

GAMBE

Curiosità e Significato di "Gambe"

Vuoi sapere di più su Gambe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Gambe.

Perché la soluzione è Gambe? L'espressione le allungano i trampoli si riferisce alle gambe, che possono essere viste come gli arti che sostengono il corpo e lo fanno muovere. Immagina di camminare su trampoli: l'altezza e la lunghezza delle gambe diventano fondamentali per mantenere l'equilibrio e muoversi agilmente. Quindi, in questo contesto, le gambe non solo ci permettono di spostarci, ma sono anche simbolo di agilità e forza.

Finiscono con i piediSi allungano stendendoleCrostaceo che si dice cammini all indietroLe curve che allungano il corso d un fiumeSi allungano di seraAllungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei

Come si scrive la soluzione Gambe

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G A R R A R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGARRARE" SGARRARE

