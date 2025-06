Attimo momento nei cruciverba: la soluzione è Istante

ISTANTE

Approfondisci la parola di 7 lettere Istante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Istante? Attimo o momento indica un breve intervallo di tempo, un istante che passa in un lampo. È il frammento di tempo in cui accadono le cose più rapide ed essenziali della vita. Un attimo può essere significativo, come un sorriso improvviso o un ricordo che si materializza in un attimo. Insomma, rappresenta la brevità e l’importanza di ogni singolo istante che viviamo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fuggevole momentoAttimo fugaceDura un attimoUn attimo di incertezzaNon sta fermo un attimoIl sapere intervenire al momento giusto

Se "Attimo momento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

