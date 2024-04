La Soluzione ♚ Un attimo di incertezza La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un attimo di incertezza. VACILLAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un attimo di incertezza: Final Fantasy XVI (XVI, Fainaru Fantaji Shikkusutin) è un gioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato dalla holding giapponese Square Enix, ed è il sedicesimo capitolo del franchise Final Fantasy prodotto da Naoki Yoshida, la cui uscita è avvenuta il 22 giugno 2023 per PlayStation 5. Il gioco presenta ambienti aperti segmentati e un sistema di combattimento basato sull'azione che coinvolge sia corpo a corpo che attacchi basati sulla magia. Ci sono anche funzionalità ricorrenti della serie, tra cui Chocobo e mostri evocati chiamati Eikon che sono entrambi combattuti come boss e usati canalizzando il loro potere in ... Latino Sostantivo Significato e Curiosità su: Final Fantasy XVI (XVI, Fainaru Fantaji Shikkusutin) è un gioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato dalla holding giapponese Square Enix, ed è il sedicesimo capitolo del franchise Final Fantasy prodotto da Naoki Yoshida, la cui uscita è avvenuta il 22 giugno 2023 per PlayStation 5. Il gioco presenta ambienti aperti segmentati e un sistema di combattimento basato sull'azione che coinvolge sia corpo a corpo che attacchi basati sulla magia. Ci sono anche funzionalità ricorrenti della serie, tra cui Chocobo e mostri evocati chiamati Eikon che sono entrambi combattuti come boss e usati canalizzando il loro potere in ... vacillatio f sing, terza declinazione (genitivo: vacillationis) vacillamento, ondeggiamento, barcollamento per ambitum lacus non sine foeda vacillatione discurrens - correndo lungo il perimetro del lago con uno sgradevole barcollamento (Svetonio, Vite dei Cesari, liber V (Claudius), XXI) Sillabazione va | cil | la | ti | o Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /wa.kil'la.ti.o/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /va.til'la.tsi.o/ Etimologia / Derivazione dal verbo vacillo, con il suffisso -tio Sinonimi (vacillamento, ondeggiamento) fluctuatio, nutatio Parole derivate discendenti in altre lingue italiano: vacillazione

inglese: vacillation

portoghese: vacilação

spagnolo: vacilación Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

La risposta a Un attimo di incertezza

VACILLAMENTO

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Un attimo di incertezza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.