Un terrier nero e fulvo nei cruciverba: la soluzione è Airedale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un terrier nero e fulvo' è 'Airedale'.

AIREDALE

Curiosità e Significato di "Airedale"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Airedale

Perché la soluzione è Airedale? L'Airedale è una razza di cane originaria dell'Inghilterra, nota per il suo pelo nero e fulvo. È un cane intelligente, versatile e molto affettuoso, spesso impiegato come cane da lavoro o da compagnia. Conosciuto anche come il re dei terrier, rappresenta un perfetto mix di forza, eleganza e fedeltà, rendendolo uno dei cani più apprezzati nel mondo.

Come si scrive la soluzione Airedale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un terrier nero e fulvo", qui trovi la risposta giusta

A Ancona

I Imola

R Roma

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

