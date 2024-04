La Soluzione ♚ Un robusto terrier originario dello Yorkshire

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un robusto terrier originario dello Yorkshire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AIREDALE

Curiosità su Un robusto terrier originario dello yorkshire: Solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il welsh terrier è una razza di cane da tana, del gruppo iii - terrier, originario... L'Airedale terrier è una razza canina britannica riconosciuta dalla FCI (Standard N. 7, Gruppo 3, Sezione 1), che deve il suo nome all'Airedale, la regione geografica dello Yorkshire che comprende la vallata del fiume Aire. Il nome significa "terrier della vallata dell'Aire".

Altre Definizioni con airedale; robusto; terrier; originario; yorkshire;