METEORA

Curiosità e Significato di "Meteora"

Perché la soluzione è Meteora? Una meteora è un fenomeno celeste che si vede come una scia luminosa nel cielo, causata dall'ingresso di un piccolo corpo spaziale nell'atmosfera terrestre. La sua presenza è breve e spettacolare, simbolo di qualcosa di temporaneo e fugace. Rappresenta l’effimero, l’attimo che svanisce in un soffio, lasciando solo un ricordo luminoso nel nostro cielo e nella nostra memoria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di chi passa e non lascia tracciaSfreccia nel cieloLascia una scia in cieloIl personaggio di Molière che simboleggia l avariziaSimboleggia la fedeltàSimboleggia gli Stati Uniti d America

Come si scrive la soluzione Meteora

La definizione "Simboleggia l effimero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

T Torino

E Empoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

