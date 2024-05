Sfreccia nel cielo

: È un importante centro della Chiesa ortodossa, secondo solo al monte Athos, nonché una rinomata meta turistica, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Meteora (in lingua greca: eta, pronunciato [mto], letteralmente "in mezzo all'aria", dal greco µet (metá) "in mezzo a" e e (aeíro) aria, "sospeso in aria" o "in alto nei cieli") è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al margine nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka.

Italiano: Sostantivo: meteora ( approfondimento) f sing (pl.: meteore) . (geografia) ogni evento che si verifica nell'atmosfera terrestre. (specifico) (astronomia) scia di luce prodotta dall'ingresso di un meteoroide all'interno dell'atmosfera terrestre (o di un altro corpo celeste), chiamata comunemente stella cadente. (senso figurato) nel mondo dello spettacolo, artista la cui popolarità è durata poco tempo (in particolare) nell'industria musicale, interprete la cui notorietà dipende da un solo singolo.