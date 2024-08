La Soluzione ♚ Si dice di chi passa e non lascia traccia La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : METEORA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente METEORA

Curiosità su Si dice di chi passa e non lascia traccia: Meteora (in lingua greca: eta, pronunciato [mto], letteralmente "in mezzo all'aria", dal greco µet (metá) "in mezzo a" e e (aeíro) aria, "sospeso in aria" o "in alto nei cieli") è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al margine nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka.

