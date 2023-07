Il personaggio di Molière che simboleggia l avarizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il personaggio di Molière che simboleggia l avarizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARPAGONE

Significato/Curiosità : Il personaggio di Molière che simboleggia l avarizia

Arpagone è uno dei personaggi più iconici creati da Molière nel suo celebre commedia "L'avaro". Rappresentando l'avarizia in modo estremo, Arpagone è un vecchio borghese ossessionato dal denaro e dalla sua accumulazione. La sua avarizia lo porta a negare persino le necessità basilari, come il cibo e l'abbigliamento, e a ossessionarsi per il timore di essere derubato. Arpagone è egoista e non esita a sfruttare coloro che gli sono vicini, compresi i suoi figli, imponendo loro matrimoni di convenienza per garantirsi un vantaggio finanziario. Nonostante la sua ricchezza, Arpagone è infelice e vive in una costante paura di perdere il suo tesoro. Il personaggio di Arpagone incarna in modo vivido i pericoli e le assurdità dell'avarizia, rimanendo una figura memorabile nella storia del teatro.

