La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un vino da aperitivi' è 'Prosecco'.

PROSECCO

Curiosità e Significato di "Prosecco"

La parola Prosecco è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prosecco? Il Prosecco è un vino spumante italiano, originario delle colline del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Caratterizzato da note fresche e fruttate, è perfetto per gli aperitivi grazie alla sua leggerezza e al suo effervescente brio. Spesso servito con un tocco di frutta o in cocktail come il famoso Spritz, il Prosecco è diventato simbolo di convivialità e buon umore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si versa per gli spritzIl tipico vino di ValdobbiadeneTipico vino biancoVino da aperitiviIl cosiddetto vino di risoUn vino rosso prodotto in provincia di Verona

Come si scrive la soluzione Prosecco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un vino da aperitivi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

