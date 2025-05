Tipico vino bianco nei cruciverba: la soluzione è Prosecco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipico vino bianco' è 'Prosecco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROSECCO

Curiosità e Significato di "Prosecco"

La soluzione Prosecco di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Prosecco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Prosecco? Il Prosecco è un vino bianco frizzante originario dell'Italia, particolarmente legato alla regione del Veneto. Con il suo sapore fresco e fruttato, è perfetto per accompagnare aperitivi e celebrazioni. Ideale per ogni occasione, il Prosecco sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo.

Si versa per gli spritzIl tipico vino di ValdobbiadeneRinomato vino bianco triestino da aperitivoUn Pregiato vino biancoIl vino bianco oggi detto FriulanoVino bianco del Bolognese

Come si scrive la soluzione Prosecco

Stai cercando la risposta alla definizione "Tipico vino bianco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

