Il tipico vino di Valdobbiadene

: Prosecco è la denominazione di origine controllata che designa il vino a base di glera, di colore bianco nelle tipologie tranquillo, frizzante, spumante, o rosato nella tipologia spumante, prodotto in parte del Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Divenuto noto negli anni novanta del Novecento come Prosecco IGT (indicazione geografica tipica), ha conseguito nel 2009 la denominazione di origine controllata (DOC).

Italiano: Sostantivo: prosecco ( approfondimento) m sing (pl.: prosecchi) . vino bianco frizzante originario del nord-est italiano. Sillabazione: pro | séc | co. Pronuncia: IPA: /pro'sekko/ . Etimologia / Derivazione: dal nome della località di Prosecco, in provincia di Trieste .