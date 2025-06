Va deserta se non ci sono acquirenti nei cruciverba: la soluzione è Asta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Va deserta se non ci sono acquirenti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTA

Curiosità e Significato di "Asta"

Approfondisci la parola di 4 lettere Asta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asta? L'asta è un evento in cui beni o servizi vengono offerti al miglior offerente, creando una competizione tra i partecipanti. Se non ci sono acquirenti interessati, l'asta può risultare deserta, ovvero senza vendite. Questo sistema è spesso utilizzato per vendere opere d'arte, immobili o oggetti di valore, permettendo ai venditori di ottenere il massimo dal mercato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Asta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Va deserta se non ci sono acquirenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R A V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVARO" AVARO

