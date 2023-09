Va deserta se non ci sono compratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va deserta se non ci sono compratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Va deserta se non ci sono compratori

Temporale, i due si ritrovano sulla spiaggia deserta e tornano insieme. un mafioso scopre che paolo e renato sono i sosia dei suoi capiclan, in guerra con... Iniziano con o contengono il titolo. asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Va deserta se non ci sono compratori : deserta; sono; compratori; Una zona che può essere inospitale o deserta ; Naufraga su un isola deserta ; Va deserta se non ci sono acquirenti; Visse in un isola deserta ; Afflitta deserta ; sono anche maestri; Canta sono solo parole; Possono esserlo i nasi; Possono sostituire la cintura; Lo sono la marzaiola il fischione e la moretta; Luoghi d incontro tra venditori e compratori ;

Cerca altre Definizioni