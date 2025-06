L undici dei Ferraresi nei cruciverba: la soluzione è Spal

SPAL

Curiosità e Significato di "Spal"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Spal, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spal? L'undici dei Ferraresi si riferisce alla squadra di calcio della SPAL, acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, che ha sede a Ferrara. Questo club ha una lunga storia e una forte identità locale, rappresentando con orgoglio la città e i suoi tifosi. La SPAL è conosciuta per i suoi colori bianco e blu e per la passione che suscita nella comunità ferrarese.

Come si scrive la soluzione Spal

Hai davanti la definizione "L undici dei Ferraresi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

