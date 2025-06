Un piatto da fast food nei cruciverba: la soluzione è Hamburger

HAMBURGER

Curiosità e Significato di "Hamburger"

Perché la soluzione è Hamburger? L'hamburger è un classico del fast food, composto da una torta di carne macinata, di solito manzo, racchiusa tra due fette di pane morbido. Spesso arricchito con condimenti come lattuga, pomodoro, formaggio e salse, è diventato un simbolo della cultura gastronomica americana. Questo piatto, amato in tutto il mondo, rappresenta non solo un pasto veloce, ma anche un'esperienza conviviale da condividere con amici e familiari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una grossa e piatta polpetta di carne tritataUna grossa e piatta polpetta di carne tritaPolpetta del fast foodPolpetta da fast foodIl fast food in Breaking Bad: Los Pollos spaFarcisce un classico panino da fast food ing

Come si scrive la soluzione Hamburger

H Hotel

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

R Roma

G Genova

E Empoli

R Roma

