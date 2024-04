La Soluzione ♚ Polpetta da fast food

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Polpetta da fast food. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : HAMBURGER

Curiosità su Polpetta da fast food: Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. italian fast food è un film comico del 1986 diretto da lodovico gasparini nel quale recitano insieme alcuni... L'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese") è una polpetta di carne macinata e pressata, solitamente bovina, cotta prevalentemente su piastra. Col diffondersi delle catene internazionali di fast food, il termine è passato a identificare anche l'omonimo panino imbottito.

