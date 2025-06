Un arnese usato in cucina nei cruciverba: la soluzione è Colabrodo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un arnese usato in cucina' è 'Colabrodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLABRODO

Curiosità e Significato di "Colabrodo"

Approfondisci la parola di 9 lettere Colabrodo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colabrodo? Il colabrodo è un utensile da cucina fondamentale per scolare liquidi da alimenti come pasta o verdure. Caratterizzato da fori che permettono il passaggio dei liquidi, è spesso utilizzato per separare il cibo dall'acqua di cottura. Questo arnese non solo facilita la preparazione dei piatti, ma è anche un alleato prezioso per ottenere consistenze perfette nelle ricette!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmessoUn arnese di cucinaArnese bucherellato da cucinaNastro trasparente usato in cucinaQuello di seppia viene usato in cucinaL arnese usato per buttare giù muri e pareti

Come si scrive la soluzione Colabrodo

Stai cercando la risposta alla definizione "Un arnese usato in cucina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A S N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANTA" SANTA

