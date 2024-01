La definizione e la soluzione di: Un arnese di cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Su cibodistrada.it. url consultato il 18 gennaio 2015. cucina napoletana cucina campana cibo di strada altri progetti wikimedia commons wikimedia commons...

Kalidou Koulibaly (Saint-Dié-des-Vosges, 20 giugno 1991) è un calciatore senegalese con cittadinanza francese, difensore dell'Al-Hilal e della nazionale senegalese, di cui è capitano e con la quale ha vinto la Coppa d'Africa nel 2022.

Dopo aver iniziato la sua carriera calcistica nel Metz, nel 2012 si è trasferito ai belgi del Genk, con cui, in due anni, ha vinto una Coppa del Belgio (2012-2013). Dal 2014 al 2022 ha militato nel Napoli; con la squadra partenopea ha conquistato una Supercoppa italiana (2014) e una Coppa Italia (2019-2020). Dopo una parentesi al Chelsea durata appena una stagione, dal 2023 gioca per l'Al-Hilal, in Arabia Saudita.

A livello individuale è stato inserito nella Squadra dell'anno AIC per 4 anni consecutivi (dal 2016 al 2019) ed è stato nominato miglior difensore della Serie A 2018-2019. È stato poi premiato come calciatore senegalese dell'anno nel 2017 e nel 2018, ed è stato incluso nella Squadra dell'anno CAF nel 2016 (come sostituto), nel 2018 e nel 2019. Infine, è stato inserito nella Squadra maschile CAF del decennio 2011-2020 dall'IFFHS e nella lista dei 30 candidati al Pallone d'oro nel 2019.

Con il Senegal ha disputato due edizioni del campionato del mondo (Russia 2018 e Qatar 2022) e tre edizioni della Coppa d'Africa (Gabon 2017, Egitto 2019 e Camerun 2021).

Italiano

Sostantivo

colabrodo m inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) utensile pieno di buchi

Sillabazione

co | la | brò | do

Pronuncia

IPA: /kola'brdo/

Etimologia / Derivazione

formato da colare e brodo

Sinonimi

colino, passino

Proverbi e modi di dire