Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso

Sara Verdi | 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso' è 'Colabrodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLABRODO

Perché la soluzione è Colabrodo? Un colabrodo è un utensile da cucina caratterizzato da una struttura con numerosi fori, usato per filtrare o setacciare alimenti. Questa parola si collega alla sua funzione di permettere il passaggio di liquidi o piccoli pezzi, grazie alla sua rete di fori. Tuttavia, il termine può anche indicare un oggetto danneggiato o malmesso, che presenta molte aperture e cedimenti. In entrambi i casi, il colabrodo si identifica per la sua forma con buchi distribuiti, che ne definiscono l'aspetto e l'utilizzo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colabrodo

La soluzione associata alla definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" conferma che la soluzione 'Colabrodo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colabrodo

C Como
O Otranto
L Livorno
A Ancona
B Bologna
R Roma
O Otranto
D Domodossola
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colabrodo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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