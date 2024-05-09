Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso

Home / Soluzioni Cruciverba / Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso' è 'Colabrodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLABRODO

Perché la soluzione è Colabrodo? Un colabrodo è un utensile da cucina caratterizzato da una struttura con numerosi fori, usato per filtrare o setacciare alimenti. Questa parola si collega alla sua funzione di permettere il passaggio di liquidi o piccoli pezzi, grazie alla sua rete di fori. Tuttavia, il termine può anche indicare un oggetto danneggiato o malmesso, che presenta molte aperture e cedimenti. In entrambi i casi, il colabrodo si identifica per la sua forma con buchi distribuiti, che ne definiscono l'aspetto e l'utilizzo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colabrodo

La soluzione associata alla definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" conferma che la soluzione 'Colabrodo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colabrodo

C Como O Otranto L Livorno A Ancona B Bologna R Roma O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arnese da cucina coi buchi un oggetto malmesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colabrodo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un arnese usato in cucinaArnese da cucinaArnese bucherellato da cucinaUn arnese di cucinaL arnese da cucina per sminuzzare il parmigianoUn arnese da cucina