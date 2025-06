Tirar su l ancora e prendere il largo nei cruciverba: la soluzione è Salpare

Home / Soluzioni Cruciverba / Tirar su l ancora e prendere il largo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tirar su l ancora e prendere il largo' è 'Salpare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALPARE

Curiosità e Significato di "Salpare"

Vuoi sapere di più su Salpare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Salpare.

Perché la soluzione è Salpare? Salpare è un termine nautico che indica l'azione di levare l'ancora per iniziare un viaggio in mare. Questo gesto rappresenta non solo un movimento fisico, ma anche un simbolo di avventura e libertà, poiché apre la strada a nuove scoperte e esperienze. Immagina di allontanarti dalla riva, pronto a esplorare l'ignoto: salpare è il primo passo verso l'infinito blu.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mollare gli ormeggiLevare le ancoreTirar su l ancora e partirePuò prendere il largo nello strettoNon ancora matura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salpare

Hai davanti la definizione "Tirar su l ancora e prendere il largo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O M R I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORMIRE" DORMIRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.