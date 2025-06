Il metal negli aeroporti nei cruciverba: la soluzione è Detector

Home / Soluzioni Cruciverba / Il metal negli aeroporti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il metal negli aeroporti' è 'Detector'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DETECTOR

Curiosità e Significato di "Detector"

La soluzione Detector di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Detector per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Detector? Il termine detector si riferisce a un dispositivo progettato per individuare la presenza di metalli, sostanze o oggetti specifici. Negli aeroporti, i metal detector sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri, poiché rilevano armi o altri oggetti pericolosi che potrebbero essere nascosti. Questi dispositivi contribuiscono a creare un ambiente più sicuro per tutti durante i viaggi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La macchina della verità ingleseL apparecchio di controllo per i passeggeri all aeroportoRivelatore di onde elettromagneticheI metal che suonano negli aeroportiVelivoli che decollano dagli aeroporti militari russiNegli aeroporti c è quella d imbarco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Detector

Stai cercando la risposta alla definizione "Il metal negli aeroporti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

E Empoli

C Como

T Torino

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S M R O I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISERO" MISERO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.