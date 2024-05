Rivelatore di onde elettromagnetiche

Inglese

Sostantivo

detector

scopritore (elettronica) rivelatore