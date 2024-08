La Soluzione ♚ L apparecchio di controllo per i passeggeri all aeroporto La soluzione di 13 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : METAL DETECTOR La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente METALDETECTOR

Curiosità su L apparecchio di controllo per i passeggeri all aeroporto: Il cercametalli (in inglese metal detector) è uno strumento che usa l'induzione elettromagnetica per rilevare la presenza di metalli. Storia Nel 1881 James Garfield, presidente degli Stati Uniti d'America, in un attentato fu colpito da due proiettili, uno dei quali entrato dall'inguine non venne individuato dai 16 chirurghi che a turno cercarono di localizzarlo.

