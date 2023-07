Negli aeroporti c è quella d imbarco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli aeroporti c è quella d imbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : Negli aeroporti c e quella d imbarco

Inaugurata "l'area di imbarco e" destinata ai voli extra schengen, la cui prima pietra era stata posta il 12 marzo 2008. l'area di imbarco e, la cui superficie... Contengono il titolo. sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

