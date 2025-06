Le carceri in tono gergale nei cruciverba: la soluzione è Gattabuie

Home / Soluzioni Cruciverba / Le carceri in tono gergale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le carceri in tono gergale' è 'Gattabuie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GATTABUIE

Curiosità e Significato di "Gattabuie"

Approfondisci la parola di 9 lettere Gattabuie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gattabuie? Gattabuie è un termine gergale che si riferisce alle carceri o ai luoghi di detenzione, evocando l'idea di spazi bui e claustrofobici. La parola nasce dall'unione di gatta e buio, suggerendo un'atmosfera opprimente e misteriosa, come quella che si può vivere all'interno di una prigione. È un esempio affascinante di come il linguaggio colloquiale possa riflettere le esperienze e le emozioni legate alla vita in carc

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scarsi e imbranati in tono gergaleMezzo tonoTono aggressivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gattabuie

Non riesci a risolvere la definizione "Le carceri in tono gergale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

B Bologna

U Udine

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T T R A E T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRATTARE" TRATTARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.