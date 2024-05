Significato della soluzione per: Tono aggressivo

La grinta (dal gotico ricostruito *grimmitha "che fa paura", che è considerato per lo più derivato dall'aggettivo *grimus "tremendo, irato"; in lombardo grim significa "arrabbiato"), originariamente indicava l'espressione arcigna, corrucciata o addirittura perversa di un viso. Alcuni studiosi lo ritengono in relazione con la parola in italiano grinza, che deriva dal longobardo grimmison "corrugare la fronte".

Italiano: Sostantivo: grinta f sing(pl.: grinte) . determinazione risoluta a conseguire il proprio scopo. Sillabazione: grìn | ta. Pronuncia: IPA: /'grinta/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal gotico grimmitha cioè "che fa paura" . Sinonimi: aggressività, decisione, dinamismo, energia, risolutezza, tenacia, volontà, determinazione. (senso figurato) determinazione, fermezza, forza, aggressività, carica, spinta, slancio.