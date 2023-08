Provvedimento che vuota le carceri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provvedimento che vuota le carceri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMNISTIA

Significato/Curiosità : Provvedimento che vuota le carceri

Un provvedimento di vuoto carceri o amnistia è un atto legislativo che comporta la liberazione o la riduzione delle pene per un gruppo di detenuti. Questo può essere fatto per alleviare il sovraffollamento delle carceri, promuovere la rieducazione dei detenuti o per ragioni umanitarie. L'amnistia può essere generale o specifica, coinvolgendo reati non violenti o minori. Sebbene miri a ridurre l'ingiustizia e promuovere la reintegrazione, solleva questioni legali e sociali riguardo alla giustizia delle pene e alla sicurezza pubblica. È una decisione delicata che richiede un equilibrio tra diritti individuali e benessere collettivo.

