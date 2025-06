La gara motoristica su un lungo tracciato nei cruciverba: la soluzione è Endurance

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La gara motoristica su un lungo tracciato' è 'Endurance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDURANCE

Curiosità e Significato di "Endurance"

Hai risolto il cruciverba con Endurance? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Endurance.

Perché la soluzione è Endurance? L'endurance è una competizione automobilistica che si svolge su un lungo tracciato, dove le auto devono dimostrare non solo velocità, ma anche resistenza e affidabilità nel tempo. Queste gare possono durare diverse ore o addirittura giorni, mettendo alla prova sia le capacità dei piloti che le performance dei veicoli. È un vero e proprio test di stamina, in cui la strategia e la gestione delle risorse giocano un ruolo cruciale per tagliare il traguardo davanti a tutti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara ciclistica in salita contro il tempoTalvolta rotolano lungo le pendiciTarga gara siciliana

Come si scrive la soluzione Endurance

Hai trovato la definizione "La gara motoristica su un lungo tracciato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E S R R I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISERVA" RISERVA

