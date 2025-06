Un dolce nel cono nei cruciverba: la soluzione è Gelato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un dolce nel cono' è 'Gelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GELATO

Curiosità e Significato di "Gelato"

La parola Gelato è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gelato.

Perché la soluzione è Gelato? Il gelato è un delizioso dessert freddo, tipico dell'Italia, che conquista il palato di chiunque lo assaggi. Realizzato con ingredienti freschi come latte, panna, zucchero e frutta, viene servito in un cono croccante o in coppetta, offrendo una dolce pausa rinfrescante nelle calde giornate estive. Con una varietà infinita di gusti, dal classico cioccolato alla frutta esotica, il gelato è un vero e proprio simbolo della cultura gastronom

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Gelato

Stai cercando la risposta alla definizione "Un dolce nel cono"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N I I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIANI" SIANI

