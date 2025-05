Alcuni lo mangiano anche d inverno nei cruciverba: la soluzione è Gelato

GELATO

Curiosità e Significato di "Gelato"

La soluzione Gelato di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gelato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il gelato è un dolce freddo, fatto principalmente con latte, zucchero e aromi. Anche se è più consumato in estate, molte persone lo mangiano anche in inverno, gustandolo come dolce o snack. È una delizia amata da grandi e bambini, disponibile in molte varianti di sapore.

Come si scrive la soluzione: Gelato

Se "Alcuni lo mangiano anche d inverno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

