TANE

Curiosità e Significato di "Tane"

Approfondisci la parola di 4 lettere Tane: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tane? La parola tane si riferisce ai rifugi o ai nascondigli che gli animali, in particolare i mammiferi come volpi e tassi, scavano nel terreno per proteggersi dai predatori o dalle intemperie. Questi spazi sotterranei non solo offrono sicurezza, ma fungono anche da luoghi di riproduzione e allevamento per le nuove generazioni. Insomma, le tane sono veri e propri abitacoli naturali che garantiscono la sopravvivenza e il benessere degli animali selvatici

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rifugi di animali selvaticiBuchi in cui ci si annidaLe frugano i cani da cacciaDanno inizio alla crisi di governoDànno consigli nel mettere su casaDanno fuoco alle polveri

Come si scrive la soluzione Tane

La definizione "Danno rifugio alle belve" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R F T E O S F O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOTOSFERA" FOTOSFERA

