Buchi in cui ci si annida

Home / Soluzioni Cruciverba / Buchi in cui ci si annida

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Buchi in cui ci si annida' è 'Tane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Buchi in cui ci si annida" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Buchi in cui ci si annida". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tane? Le tane sono spazi sotterranei o nascosti dove animali o persone trovano rifugio e protezione, spesso scavati nel terreno o nascosti tra la vegetazione. Questi luoghi offrono sicurezza contro predatori o intemperie, diventando un rifugio naturale o artificiale. Le tane rappresentano un modo di trovare riparo e di vivere in modo nascosto e protetto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Buchi in cui ci si annida nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tane

Se la definizione "Buchi in cui ci si annida" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Buchi in cui ci si annida" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tane:

T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Buchi in cui ci si annida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vedi l immagine qui sopraRifugi per selvaticiRifugi per animaliIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamenteUna prova in cui ci si misuraLuoghi in cui ci si riparaUn locale in cui ci si scatena