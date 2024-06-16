Le frugano i cani da caccia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le frugano i cani da caccia' è 'Tane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANE

Perché la soluzione è Tane? I cani da caccia, noti come tane, sono animali addestrati a cercare e rintracciare prede nascoste o nascoste sotto terra o tra gli arbusti. Questi cani utilizzano il loro olfatto altamente sviluppato per seguire tracce e individuare le tane o i nascondigli degli animali selvatici. La loro capacità di scavare o scovare le tane permette ai cacciatori di localizzare le prede e di agire di conseguenza. La presenza delle tane rappresenta un elemento fondamentale nel lavoro di questi cani specializzati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le frugano i cani da caccia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Le frugano i cani da caccia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tane

Per risolvere la definizione "Le frugano i cani da caccia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le frugano i cani da caccia" conferma che la soluzione 'Tane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tane

T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le frugano i cani da caccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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