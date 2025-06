Città dell Asia Minore in cui predicò san Paolo nei cruciverba: la soluzione è Efeso

Home / Soluzioni Cruciverba / Città dell Asia Minore in cui predicò san Paolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città dell Asia Minore in cui predicò san Paolo' è 'Efeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EFESO

Curiosità e Significato di "Efeso"

Hai risolto il cruciverba con Efeso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Efeso.

Perché la soluzione è Efeso? Efeso è una storica città dell'Asia Minore, oggi parte della Turchia, famosa per il suo ruolo nell'antichità come centro commerciale e culturale. È nota anche per essere stata un importante luogo di predicazione di San Paolo, che vi trascorse tempo diffondendo il messaggio cristiano. La città era celebre per il suo maestoso tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico, testimoniando la sua rilevanza sia religiosa che architettonica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città natale di EraclitoVi predicò san PaoloLo convocò Teodosio IICittà dell Asia Minore in cui si svolsero due importanti concili ecumeniciLa regione dell Asia Minore in cui nacque san PaoloAntico popolo di pirati dell Asia Minore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Efeso

Hai davanti la definizione "Città dell Asia Minore in cui predicò san Paolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

F Firenze

E Empoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I A L B R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARILAIO" BARILAIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.