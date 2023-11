Vi predicò san Paolo

Ladiè un dipinto a tempera su carta (390x440 cm) di raffaello sanzio, databile al 1515-1516 e conservato nel victoria and albert museum...

Efeso (in greco antico: fes, Éphesos; in latino: Ephesus; in turco Efes, inoltre, potrebbe derivare dall'ittita Apasa) fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia, alla foce del fiume Caistro, sulla costa dell'odierna Turchia. La città si trovava nell'attuale Turchia approssimativamente fra le città di Smirne e Aydin.