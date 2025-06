Tedeschi di Essen o Bonn nei cruciverba: la soluzione è Renani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tedeschi di Essen o Bonn' è 'Renani'.

RENANI

Curiosità e Significato di "Renani"

La parola Renani è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Renani.

Perché la soluzione è Renani? Renani si riferisce a qualcosa o qualcuno proveniente dalla regione del Reno, che è un importante fiume in Germania. Questa parola è spesso utilizzata per descrivere la cultura, le tradizioni e anche gli abitanti delle città che si affacciano lungo il suo corso, come Essen e Bonn. Quindi, quando parliamo di renani, stiamo facendo riferimento a un'identità culturale ricca e variegata legata a questa storica area geografica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Tedeschi che confinano con i Belgi e gli OlandesiI Tedeschi vicini dei BelgiColonia per i TedeschiLo dicono brindando i TedeschiUno a Bonn

Come si scrive la soluzione Renani

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tedeschi di Essen o Bonn", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

