Non l ha fissa il vagabondo nei cruciverba: la soluzione è Dimora

Home / Soluzioni Cruciverba / Non l ha fissa il vagabondo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non l ha fissa il vagabondo' è 'Dimora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIMORA

Curiosità e Significato di "Dimora"

La soluzione Dimora di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dimora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dimora? La parola dimora si riferisce al luogo in cui una persona vive o risiede stabilmente. A differenza di un vagabondo, che si sposta continuamente senza una meta fissa, la dimora rappresenta un punto di riferimento e stabilità nella vita di qualcuno. È il posto che chiamiamo casa, dove possiamo sentirci al sicuro e a nostro agio.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ai nomadi manca quella stabileResidenza soggiornoChi l abbandona traslocaIl paranoico l ha fissaNon ce l ha il vagabondoHa una scadenza fissa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dimora

Hai trovato la definizione "Non l ha fissa il vagabondo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O N T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONNO" TONNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.