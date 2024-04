La Soluzione ♚ Chi l abbandona trasloca La definizione e la soluzione di 6 lettere: Chi l abbandona trasloca. DIMORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi l abbandona trasloca: Nel diritto italiano sono considerate dimore storiche quegli immobili che assumono un interesse culturale, storico e antropologico dal punto di vista della dimora umana. Non solo ville, ma anche castelli, alberghi, manieri. Anche se non vi è una vera e propria definizione, il concetto di dimora storica compare già nella legge n. 1089 del 1º giugno 1939 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico, in cui si afferma che sono soggetti a tutela (detto anche "vincolo") tutte quelle “cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: le cose che interessano la paleontologia, la ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Nel diritto italiano sono considerate dimore storiche quegli immobili che assumono un interesse culturale, storico e antropologico dal punto di vista della dimora umana. Non solo ville, ma anche castelli, alberghi, manieri. Anche se non vi è una vera e propria definizione, il concetto di dimora storica compare già nella legge n. 1089 del 1º giugno 1939 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico, in cui si afferma che sono soggetti a tutela (detto anche "vincolo") tutte quelle “cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: le cose che interessano la paleontologia, la ... dimora f sing (pl.: dimore) luogo nel quale una persona fisica giace occasionalmente Voce verbale dimora terza persona singolare dell'indicativo presente di dimorare seconda persona singolare dell'imperativo di dimorare Sillabazione di | mò | ra Pronuncia IPA: /di'mra/ Etimologia / Derivazione (sostantivo)' dal latino demora

dal latino (voce verbale) vedi dimorare Sinonimi (sostantivo) casa, abitazione, residenza, alloggio, sede, domicilio

casa, abitazione, residenza, alloggio, sede, domicilio soggiorno, permanenza, sosta

( letterario ) fermata, pausa, indugio, ritardo

fermata, pausa, indugio, ritardo residenza

( terza persona singolare dell'indicativo presente di dimorare) risiede, alberga, é domiciliato, abita, alloggia, si ferma, vive, si trattiene, ha sede, sta

Contrari (sostantivo) passaggio, transito

passaggio, transito ( letterario ) fretta, prontezza, sollecitudine

fretta, prontezza, sollecitudine ( terza persona singolare dell'indicativo presente di dimorare) sloggia, si trasferisce, si sposta, se ne va



Parole derivate dimorare Altre Definizioni con dimora; abbandona; trasloca; La casa in cui si vive; Abitazione; Ne fa chi si abbandona a virtuosismi inutili; Abbandona casa per via di calamità; Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi; La trasporta chi trasloca; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Chi l abbandona trasloca

DIMORA

D

I

M

O

R

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Chi l abbandona trasloca' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.