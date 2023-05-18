Completo dissesto

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Completo dissesto' è 'Rovina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROVINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Completo dissesto
  • Risposta: ROVINA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RVA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Rovina? Una rovina è un luogo che mostra chiaramente un completo dissesto, con muri crollati e strutture abbandonate. Trasmette un senso di decadenza e il passare del tempo che ha lasciato il suo segno. È uno spazio che racconta storie di passato e di abbandono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Rovina'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Completo dissesto: risposta da 6 lettere

La definizione "Completo dissesto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rovina. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'completo'

Cruciverba con 'dissesto'