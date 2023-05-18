Completo dissesto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Completo dissesto' è 'Rovina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Completo dissesto
- Risposta: ROVINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RVA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Rovina? Una rovina è un luogo che mostra chiaramente un completo dissesto, con muri crollati e strutture abbandonate. Trasmette un senso di decadenza e il passare del tempo che ha lasciato il suo segno. È uno spazio che racconta storie di passato e di abbandono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Completo dissesto: risposta da 6 lettere
La definizione "Completo dissesto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rovina. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.